نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "تسنيم" تكشف عن حقيقة وقوع انفجارات في طهران.. ماذا يحدث الآن بعد هجوم إسرائيل على إيران؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة آنباء تسنيم عن مصادر مطلعة، إن دوي الانفجارت ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول طهران.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أميركية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.