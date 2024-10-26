نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدير مطار الخميني يكشف عن مفاجأة رغم هجوم إسرائيل: "لم يتم إبلاغنا بأي حادثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدير مطار الخميني الدولي في إيران، أن المطار بحالة مستقرة ويواصل العمل وفق الجدول المقرر ولم يتم الإبلاغ عن أي حادثة أمنية.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أميركية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.