نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قناة أمريكية تكشف عن خطة إسرائيل في هجومها على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إن بي سي نيوز عن مسؤول إسرائيلي، بأنهم ليسوا بصدد ضرب المنشآت النووية الإيرانية أو حقول النفط وتركيزهم فقط على أهداف عسكرية.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أميركية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.