نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد هجوم إسرائيل.. وكالة الأنباء الإيرانية تكشف عن آخر تطورات الأوضاع في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصادر إغاثية في طهران، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلا.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أميركية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.