نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق إيراني على هجوم إسرائيل.. ما نصه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، استهداف الكيان الصهيوني عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غربي طهران.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أميركية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.