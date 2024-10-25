نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فون دير لاين تعد بتخصيص 110 ملايين يورو لصربيا من أجل تنفيذ الإصلاحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتحويل تمويل أولي بقيمة 110 ملايين يورو إلى صربيا بحلول نهاية عام 2024 لبدء تنفيذ خطة الإصلاح في البلاد.

وقالت فون دير لاين في بلغراد كجزء من جولتها في البلقان: "لقد أعدت صربيا خطة إصلاح ممتازة. وعلينا أن نبدأ بتمويلها مسبقا بمبلغ 110 مليون يورو بحلول نهاية العام. وبعد ذلك ستحصل صربيا على نحو 1.5 مليار يورو فقط كجزء من هذه الخطة".

يذكر أن نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين صرح في مقابلة صحفية، يوم الأربعاء، بأنه لا يرى مستقبلا في الاتحاد الأوروبي، وأن "بريكس" أصبحت بديلا حقيقيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي.

وقال فولين لوكالة "نوفوستي" على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في قازان: "أنا شخصيا لا أرى مستقبلا في الاتحاد الأوروبي، ولا أرى مستقبلا لصربيا في الاتحاد الأوروبي، لكنني أشعر بالقلق أيضا بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه كمنظمة".

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن "الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ألقى بظلال من الشك على مستقبل بلاده في الاتحاد الأوروبي عندما اقترح أن تنضم إلى مجموعة بريكس".

وأضافت الصحيفة أن "بلغراد لعبت لفترة طويلة دورا في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب، ولكن مع إجبار الأزمة الأوكرانية العالم على اتخاذ موقف، أصبحت الكفة تميل أكثر فأكثر نحو الكرملين".