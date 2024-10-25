نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يحاول تحديد حجم الضرر حال فوز ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعات يومية لتحديد مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه به فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وقالت الصحيفة: "يجتمع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يوميا لتحديد مدى الضرر الذي سيلحق بالاتحاد في حال فوز ترامب".

وأكدت الصحيفة أن المناقشات تشمل التعريفات التجارية وتعويض إيقاف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والحفاظ على مستوى العقوبات الأوروبية ضد روسيا إذا رفعتها الولايات المتحدة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن فوز ترامب سيكون له تأثير فوري على أوروبا.

وتوعد ترامب أوروبا مرارا بمزيد من التعريفات الجمركية على منتجاتها في حال وصوله مجددا إلى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، حيث يتنافس المرشحان الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب على منصب الرئاسة الأمريكية.