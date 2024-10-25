نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل لمنطقة عمليات القيادة المركزية في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن سربا من طائرات " F-16" وصل من ألمانيا إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان القيادة المركزية في حسابها على منصة "إكس": وصول طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركزة في قاعدة سبانغداهلم الجوية في ألمانيا إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".