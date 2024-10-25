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الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل لمنطقة عمليات القيادة المركزية في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن سربا من طائرات " F-16" وصل من ألمانيا إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان القيادة المركزية في حسابها على منصة "إكس": وصول طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركزة في قاعدة سبانغداهلم الجوية في ألمانيا إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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