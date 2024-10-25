نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في ساعات المساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل "حزب الله" مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال إسرائيل، مشيرا إلى استمرار تصديه للجنود المتوغلين في البلدات جنوب لبنان.

وذكر "حزب الله" في بيانات متتالية، أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك بعد قصف "المقاومة الإسلامية" مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

كما نفذ حزب الله هجوما (عند الساعة 5:00) من بعد ظهر يوم الجمعة هجوما بمسيرات إنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بدقة.

تزامنا مع ذلك، نفذ استهدف مقاتلو حزب الله (عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الجمعة) دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة بِصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

‏كما هاجموا (عند الساعة 04:35) من بعد ظهر يوم الجمعة دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

‏وشن عناصر حزب الله (عند الساعة 04:40) من بعد ظهر يوم الجمعة دبابة ميركافا على طريق مركبا-عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، و"إجبار قوة صهيونية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد"، حسب بيانات الحزب.

في غضون ذلك، ‏تصدى عناصر ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي في حزب الله (عند الساعة 04:30) من بعد ظهر يوم الجمعة لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

ولفت الحزب الله إلى أنه تم "استهداف قوة صهيونية مؤلفة من 12 جنديا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة، وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح".