نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يمنع غوتيريش من زيارة أوكرانيا بعد مشاركته بقمة "بريكس" في روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة "أر بي كا أوكرانيا" أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من زيارة أوكرانيا بعد مشاركته في قمة مجموعة "بريكس" في روسيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن غوتيريش كان يريد زيارة أوكرانيا بعد قمة "بريكس"، غير أن كييف رفضت هذا الاقتراح.

وأضاف المصدر: "لذلك لن يكون غوتيريش هنا".

وعقد القمة السادسة عشر لقادة دول "بريكس" في مدينة قازان الروسية من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتعرض غوتيريش لانتقادات غربية انعكست في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعربت عن "شعورها بالإهانة" منه لمشاركته في قمة "بريكس" في روسيا، واصفة اختياره بأنه "خاطئ ويقوض سمعة الأمم المتحدة".

كما تم إدراج غوتيريش في موقع "صانع السلام" النازي الأوكراني الذي تم إنشاؤه عام 2014 لتحديد ونشر البيانات الشخصية لكل من يهدد الأمن القومي الأوكراني، ويدعو للاقتصاص منه.