نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يطلق 30 صاروخًا على منطقة الجليل الأعلى وسط وقوع إصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بإطلاق "حزب الله" 30 صاروخا على الجليل الأعلى، ووقوع إصابات خطيرة على الجانب الإسرائيلي.

وأكدت المراسلة أن الإصابات المذكورة وقعت في مجد الكروم بمنطقة الجليل الأعلى وهي جراء الرشقة الصاروخية.

وفي الوقت نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمعا للقوات الإسرائيلية عند أطراف بلدة الطيبة جنوب لبنان بصلية صاروخية أيضا، وقصف مستوطنة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة التي تزامنت مع دوي صافرات الإنذار في المستوطنة الواقعة في محيط مدينة عكا.

كما أكد الحزب في بيان له استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية أيضا.

وأعلن "الحزب" أيضا استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط موقع المرج، ‏وتجمع آخر شمالي كفرجلعادي بالصواريخ.‏

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حتى الساعة 16:00، عبرت نحو 45 قذيفة أطلقتها منظمة "حزب الله" الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل اليوم الجمعة 25 أكتوبر".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة "حزب الله" الإرهابية".