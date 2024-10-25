نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن اقتحام مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن "الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفى ويطالب المرضى بالنزول إلى ساحة المستشفى".

وأضاف: "نحن أمام اعتداء إسرائيلي جديد على الطواقم الطبية في المستشفى وهو تهديد حقيقي لحياة كل من يتواجد داخل المستشفى".

ونوه مدير مستشفى كمال عدوان، بأن هناك العشرات من المرضى والجرحى والطواقم الطبية التي تتواجد داخل المستشفى "والجميع لا يعلم ماذا سيكون مصيره بعد لحظات".

وأفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة بأنهم يسمعون أصوات جنود إسرائيليين ينادون عبر مكبرات الصوت على المرضى والطواقم الطبية، فيما تتوالى بعد ذلك أصوات إطلاق نار وقذائف دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في شمال قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي بدعوى منع حماس من إعادة قوتها العسكرية في المنطقة.

