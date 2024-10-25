نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: هناك حاجة ملحة لحل دبلوماسي في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، دعوته للتوصل إلى حل، على خلفية القصف الإسرائيلي اليومي على لبنان، خصوصا في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرًا أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «اتفقت مع ميقاتي على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي»، مشددا على وجوب تطبيق القرار الأممي ١٧٠١. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تود رؤية سبل وإجراءات لحماية المدنيين اللبنانيين.

فيما حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من توسع الحرب، قائلًا: «نقف على حافة حرب إقليمية»، مطالبًا بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، متهمًا إسرائيل بتنفيذ تطهير عرقي في القطاع الفلسطيني.

ودعا بلينكن من الدوحة، في الجولة الـ 11 له إلى المنطقة خلال الأشهر الماضية، إلى العمل على استكمال المؤسسات الدستورية في لبنان، معلنا تقديم الدعم الأمريكي لحل ملف الشغور الرئاسي، لافتا إلى أنه أكد لإسرائيل أهمية تجنب حملة مطولة في لبنان.

يذكر أن اجتماع لندن يبحث سبل وقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله.