نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي: مقتل 890 جنديًا في صفوفه

اعترفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيان لها: أن «نصف هؤلاء القتلى تحت عمر 21 عاما، ويشمل العدد جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الشرطة ومقاتلي جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحراس أمن المستوطنات، والقتلى على جبهات غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة».