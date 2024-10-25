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أحمد جودة - القاهرة - صحاب جملة "الوضع أيس كوفي على الآخر".. الاحتلال يعتقل المراسل الطفل عبود بطاح

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق للعنف في قطاع غزة، حيث اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واعتقل الناشط الفلسطيني عبود بطاح، المعروف بتوثيقه للأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع بطرق فكاهية وبسيطة، رغم الظروف القاسية. وأثار هذا الاعتقال غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تزايد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في غزة، في ظل حصار خانق وقصف مستمر.

تفاصيل اعتقال عبود بطاح



اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقل الناشط عبود بطاح، مما أثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. بطاح، الذي يوثق يوميات غزة المحاصرة بفيديوهات تجمع بين البساطة والفكاهة، أصبح صوتًا يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وجذب اهتمامًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم.

اقتحام مستشفى كمال عدوان وأزمة إنسانية متفاقمة



أفادت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى واحتجزت المرضى والطواقم الطبية وبعض النازحين داخل المبنى. وأشارت الوزارة إلى انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية عن المستشفى، مؤكدة أن الوضع أصبح "كارثيًا" مع استمرار الحصار وعدم توريد المستلزمات الضرورية لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

بداية شهرة عبود بطاح



قام عبود بإنشاء صفحته في 21 يناير 2023، وعلى مدى هذه الفترة، لم يكن هناك سوى منشور واحد على صفحته، والذي كان مصحوبًا بصورة شخصية له. ولم يكاد أحد يلاحظ هذا المنشور.

ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بدأ عبود في تغيير استراتيجيته حيث قام بتصوير فيديوهات ساخرة تعكس الأوضاع في غزة بشكل مميز ومبتكر. هذه الفيديوهات أثارت اهتمامًا واسعًا وحصلت على انتشار كبير على منصات التواصل الاجتماعي حتى أصبحت مقولاته الشهيرة محفورة في الأذهان وخاص جملة "الوضع أيس كوفي على الآخر" التي اعتاد أن يختتم بها فيديوهاته الإخبارية من غزة.

استمرار القصف وسقوط ضحايا



تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على مناطق شمال غزة، وتسببت الغارات في تدمير العديد من المنازل واستشهاد أكثر من 20 شخصًا في بيت لاهيا، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين. ويتعرض مخيم جباليا والمناطق المحيطة به لقصف عنيف باستخدام أسلحة متنوعة مثل البراميل المتفجرة والروبوتات المفخخة.