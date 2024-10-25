العالم اليوم - رويترز: ماسك قدم 44 مليون دولار دعما لترامب في 15 يوما

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - أظهرت إفصاحات فيدرالية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك قدم حوالي 44 مليون دولار لمجموعته للإنفاق المؤيدة لدونالد ترامب خلال النصف الأول من أكتوبر وذلك في إطار تكثيفه لجهوده المؤيدة للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وتأتي المساهمات، التي جرى الكشف عنها في ملف قدمته مجموعة أميركا-لجنة العمل السياسي التابعة لماسك إلى اللجنة الفيدرالية للانتخابات، بعد أن أظهر تقرير سابق أنه قدم للمجموعة حوالي 75 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر.

وكشفت المجموعة، التي تركز على حشد الناخبين في الولايات الحاسمة، أيضا عن إنفاق أكثر من 47 مليون دولار في النصف الأول من أكتوبر.

وتعتمد حملة ترامب بشكل عام على مجموعات خارجية لاستقطاب الناخبين، ما يعني أن لجنة العمل السياسي التي أسسها ماسك - أغنى رجل في العالم - تلعب دورا كبيرا في سباق متقارب بين ترامب ونائبة الرئيس كاملا هاريس.