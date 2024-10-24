وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل جديدة عن منفذي هجوم أنقرة والجهة التي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إنه تم التعرف على منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة، والجهة التي تقف خلفهما.

وأضاف كايا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أنه تم تحييد المهاجمين، وهما امرأة تُدعى مينا سيفجين آلتشيتشيك، ورجل يدعى علي أوريك ويلقب بـ "روجر"، وهما أعضاء في تنظيم حزب العمال الكردستاني.

وأوضح: "لدينا قناعة قوية وفق معلومات استخبارية وقياسا بهجمات سابقة، أن حزب العمال الكردستاني هو من يقف خلف الهجوم، ولكن يجب أن ننتظر انتهاء التحقيقات لتحديد الجهة التي تقف خلف الهجوم بشكل رسمي".

وقال كايا إن عدد قتلى الهجوم ارتفع إلى 5 والمصابين إلى 22، جروح بعضهم خطيرة، مشيرا إلى أن 7 من المصابين هم من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التركية.

وأمس الأربعاء، تعرض مقر شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" بأنقرة لهجوم مسلح، سبقه انفجار.