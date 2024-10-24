مؤتمر باريس يجمع أكثر من800 مليون دولار للبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - ساهم المؤتمر الدولي حول لبنان بباريس في جمع أكثر من 800 مليون دولار من المساعدة الإنسانية و200 مليون دولار لمساعدة الجيش، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس.

وقال بارو: "تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم المتحدة عبر إعلان مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة"، مؤكدا أن المجتمع الدولي كان "على قدر الرهان".

والتقى نحو 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية في باريس بهدف جمع ما لا يقل عن 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وكانت وكالة الأمم المتحدة في الأول من أكتوبر أطلقت نداء لجمع هذا المبلغ من أجل تقديم مساعدات عاجلة لمئات آلاف النازحين جراء الضربات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.

وقال بارو لإذاعة "إر تي إل"، الأربعاء، إن باريس تقف إلى جانب لبنان و"لن تخذله".

وأوضح: "الهدف أولا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني".