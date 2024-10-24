ماكرون يطالب بوقف هجمات حزب الله ضد دولة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تقديم 100 مليون يورو كمساعدات للبنان، مشددا علي ضرورة تطبيق القرار 1701، وتحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق.

ودعا الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر دعم الشعب والسيادة في لبنان ، الذي تعقده باريس إلى وضع حد لحرب الآخرين على أرض لبنان.

كما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان بسرعة.

وأكد ماكرون أن الاجتماع يهدف إلى تقديم الدعم للبنان لكي يخرج من محنته، مطالبا تل أبيب على وقف الغارات على مختلف المناطق اللبنانية.

وختم : نأسف لأن إيران أقحمت حزب الله بالحرب، مشددا على وجوب وقف هجمات حزب الله ضد دولة الاحتلال.