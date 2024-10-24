نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول طائرة إماراتية إلى دمشق تحمل مساعدات للنازحين اللبنانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق قبل قليل محملة بـ10 أطنان من المساعدات للنازحين اللبنانيين تشمل مستلزمات إنسانية وطبية.

وفي إطار الدعم الإماراتي الإنساني المستمر ضمن الحملة الوطنية "الإمارات معك يا لبنان" وصل عدد الطائرات في سياق الحملة التي انطلقت في 4 أكتوبر الجاري إلى 14 طائرة (12 طائرة إلى لبنان واثنتين إلى سوريا).

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية الحثيثة لدعم الأشقاء اللبنانيين، جراء تداعيات الأزمة الحالية التي يمر بها لبنان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتستمر حملة "الإمارات معك يا لبنان" في أبوظبي، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.