نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تعلن تقديم 103 ملايين دولار لدعم لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهدت ألمانيا خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس بتقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها خلال مؤتمر دعم لبنان اليوم، إن ألمانيا تعهدت بتقديم 96 مليون يورو لمساعدة لبنان على مواجهة أزمته.

وأشارت الوزارة إلى أن الأموال ستتدفق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الصليب الأحمر الألماني والصندوق الإنساني اللبناني "للوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان".

وأضافت: "نوضح أننا لا ننظر فقط للمعاناة في لبنان هذه الأيام، بل نتخذ إجراءات.. نحن ندعم الناس على الأرض الذين يريدون في الغالب شيئا واحدا فقط: العيش في أمان وسلام في المستقبل، تماما مثل الكثير من الناس في إسرائيل".

وكانت وثيقة إطار عمل أعدتها وزارة الخارجية الفرنسية، أفادت بأن فرنسا تأمل أن ينجح مؤتمر باريس لدعم لبنان في جمع مساعدات إنسانية بنحو 500 مليون يورو (540 مليون دولار).

وذكرت الوثيقة أن المساعدات ستستهدف في المقام الأول النازحين في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والنظافة والتعليم.

وأعلن لبنان أنه يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من جنوب لبنان منذ شن إسرائيل هجوما واسع النطاق على "حزب الله" في 23 سبتمبر الماضي.