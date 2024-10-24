نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسئولة صينية: الكتب أفضل جسر للتواصل والاستفادة المتبادلة بين الصين ومصر وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سون دونج شنج، نائب مدير معهد تاريخ ووثائق اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن كتاب «مقتطفات من خطابات شي جين بينغ حول التحديث الصيني النمط» هو أحد مؤلفات الرئيس شي جين بينغ، وينقسم الكتاب إلى 7 موضوعات ويضم بين دفّتيه 522 فقرة مهمة من خطاباته، مسجلا بشكل حي ومفصل التأملات النظرية والعملية للرئيس شي جين بينغ ورؤيته الإستراتيجية وتصوراته البعيدة المدى حول التحديث الصيني النمط.

وأضافت خلال مشاركته في مؤتمر الترويج لكتاب "مقتطفات من خطابات شي جينبينغ حول التحديث الصيني النمط" أن الكتاب إنجاز أيديولوجي ونظري كبير لاستكشاف الرئيس شي جين بينغ المعمق في اتجاه تنمية وتقدم البشرية، وتفكيره الجدي حول المسار الصيني للتنمية الاجتماعية. ويوضح هذا الكتابالتحديث الصيني النمط بصورة أكثر جلاء وعلمية وأكثر قابلية للفهم والتطبيق.

وتابعت: وقد ساعدت النسخة الصينية من هذا الكتاب منذ إصدارها في نوفمبر 2023، الشعب الصيني على فهم واستيعاب الدلالة النظرية والمتطلبات العملية للتحديث الصيني النمط، وأدت دورا هاما في الدفع الشامل للقضية العظيمة المتمثلة في تقوية البلاد ونهضة الأمة بالتحديث الصيني النمط خلال المسيرة الجديدة في العصر الجديد، علاوة على تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

وأضافت: يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وهو أيضا "عام الشراكة الصينية-المصرية" الذي أعلنه رئيسا الصين ومصر بشكل مشترك.

وأشارت إلى أنه وفي مايو من هذا العام، أكد الرئيسان شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي، خلال محادثاتهما على ضرورة مواصلة التبادلات الشعبية والتعاون بين البلدين، قائلة إن حفل تقديم كتاب «مقتطفات من خطابات شي جين بينغ حول التحديث الصيني النمط» الذي نقيمه اليوم هو إجراء ملموس اتخذناه تنفيذا لتوجيهات الرئيسين، ونثق بأن هذا الكتاب سيشكل مادة موثوقة لشعب مصر والدول العربية، لزيادة معرفتهم بالمفاهيم الأيديولوجية والمقترحات السياسية للرئيس شي جين بينغ والحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية.

وأوضحت أنه من خلال الكتاب، يمكن للأصدقاء أن يفهموا بشكل أفضل سبب كون التحديث الصيني النمط هو التحديث الاشتراكي الذي يقوده الحزب الشيوعي الصيني، قائلة إن الحزب الشيوعي الصيني هو الحزب الحاكم في الصين، ويضم أكثر من 99 مليون عضو؛ وإن الاشتراكية هي الخيار الجدي للشعب الصيني.

وتابعت: يعد التحديث الصيني النمط منجزات عظيمة توصل إليها الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد دفع أثمان باهظة من خلال الاستكشافات الطويلة الأمد، حيث ترتبط قيادة الحزب الشيوعي الصيني بشكل مباشر بالاتجاه الأساسي والمستقبل والمصير والنجاح أو الفشل النهائي للتحديث الصيني النمط.

وتطرقت سوت للصداقة الصينية الأفريقية حيث قالت إنها تجاوزت حدود الزمان والمكان بغض النظر عن الجبال والبحار التي تفصل بينهما، فيبلغ عدد سكان الصين وإفريقيا أكثر من 2.8 مليار نسمة، ولا يجوز غياب أحد أو ترك بلد خلف الركب في طريق التحديث، وقد رفع الشعب الصيني والشعوب الأفريقية راية مجتمع صيني-أفريقي ذي مصير مشترك في كل الأحوال خلال العصر الجديد.

وقالت إن الكتب، وبصفتها حاملة للمعرفة والحكمة، هي أفضل جسر للتواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات، وتحدوني ثقة بأن النسخة العربية من كتاب «مقتطفات من خطابات شي جين بينغ حول التحديث الصيني النمط» ستصبح بالتأكيد حلقة وصل لتعزيز التبادل والتواصل بين الصين والدول العربية، وتساعد القراء العرب على فهم الحزب الشيوعي الصيني والصين، وبالتالي إدراكهما بشكل أفضل، ومن خلال التواصل الصادق وتبادل الثقة والمنفعة، سيصبح مستقبل العلاقات بين الصين وإفريقيا، وبين الصين ومصر أكثر إشراقا بكل تأكيد.