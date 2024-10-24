نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير بكين بالقاهرة: الصين خلقت معجزة في التاريخ العالمي كأكبر دولة نامية تسبق الغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة إن الصين كأكبر دولة نامية في العالم، أكملت خلال عقود فقط عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، مما خلقت معجزة في التاريخ العالمي للتحديث، وذلك من خلال السير على الطريق التنموي المتناسب مع الظروف الوطنية الصينية.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الترويج لكتاب "مقتطفات من خطابات شي جينبينغ حول التحديث الصيني النمط": ​إن تحقيق التحديث يمثل هدفا مشتركا تسعى إليه كافة دول العالم، فكيفية تحقيق التحديث في الدول النامية التي تأخرت في عملية التحديث تعدّ معضلة عالمية.

وتابع السفير: ما الطابع الأساسي للتحديث الصيني النمط؟ وما الأهداف والتخطيطات والاستراتيجيات للتحديث الصيني النمط؟ وما تأثيره العالمي؟ سنجد الأجوبة على الأسئلة المذكورة في كتاب "مقتطفات من خطابات شي جينبينغ حول التحديث الصيني النمط".

وأضاف أن الكتاب يتناول التفسيرات المعمقة للمحتويات الغنية للتحديث الصيني النمط، بما فيه خصائصه الصينية وتطلباته الجوهرية ومبادئه الأسياسية، ويعد الكتاب مرجعية للقراء الصينيين والأجانب الذي يرغبون في فهم التحديث الصيني النمط عن الشاقين النظري والتطبيقي، والاطلاع على كيف نجح الشعب الصيني في اكتشاف طريق التحديث الصيني النمط وخلق الشكل الجديد للحضارة البشرية وإحداث آفاق جديدة للتحديث تحت قيادة حزب الشيوعي الصيني.

وأردف السفير: في ظل التغيرات الهائلة منذ قرن، أصبح السعي إلى التنمية والنهضة تطلعا مشتركا للصين ومصر وغيرهما من الدول النامية الغفيرة، وتتخطى دول الجنوب العالمي خطوات ثابتة في استكشاف طريق تنموي يناسب الظروف الوطنية بالإرادة المستقلة.

وتابع: في شهر يوليو الماضي، انعقدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، والتي وضعت تخطيطا شاملا لزيادة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني النمط.

وقال إنه في قمة بيجينغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بشهر سبتمير، طرح الرئيس شي جينبينج الرؤية ذات ست نقاط حول العمل الصيني الإفريقي المشترك للدفع بعملية التحديث، معلنا عن أعمال الشراكة العشرة للدفع بعملية التحديث مع الجانب الإفريقي خلال السنوات الثلاث القادمة، الأمر الذي وجد تجاوبا إيجابيا من كافة القادة الأفارقة، وسيشكل دفعة قوية على تسريع وتيرة التحديث في "الجنوب العالمي" وعلى النطاق العالمي.

وأضاف: لنتخذ "مقتطفات من خطابات شي جينبينغ حول التحديث الصيني النمط" كمدخل لتعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية والتواصل حول سبل إدارة البلاد وحوكمتها، والسير يدا بيد على مسيرة التحديث، وزيادة لبن في بناء المجتمع الصيني المصري والصيني العربي والصيني الإفريقي للمستقبل المشترك، بما يقدم مساهمة في القضية العالمية للسلام والاستقرار والتنمية.