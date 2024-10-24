العالم اليوم - حزب الله يعلن إحراق دبابتين إسرائيليتين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - أعلن حزب الله، الخميس، إحراق دبابتين ميركافا إسرائيليتين وإيقاع طاقمهما بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله في بيان صحفي إنه "أثناء اشتباك (المقاتلين) فجر اليوم مع قوات العدو الإسرائيلية في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وأضاف، في بيان ثان: "يخوض (المقاتلون) ظهر اليوم اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية".

ولفت إلى أنه "عند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها (المقاتلون) بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وأبرز أن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لما يصفها بـ"المقاومة" ودفاعا عن لبنان وشعبه.