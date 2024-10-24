أبو الغيط يعزي وزير خارحية تركيا في ضحايا الهجوم الإرهابي في أنقرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية عزاء ومواساة إلى هاكان فيدان، ومن خلاله إلى حكومة وشعب تركيا، وذلك في وفاة عدد من المواطنين الاتراك وإصابة عدد آخر جراء العمل الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش).

وأعرب أبو الغيط، عن ادانته لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية مؤكدًا على موقف الجامعة العربية الثابت والقائم على رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.