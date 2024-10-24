العالم اليوم - الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر وسط رهانات خفض أبطأ للفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - استقر الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل عملات أخرى رئيسية بدعم من توقعات بوتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وتزايد الرهانات على فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بولاية ثانية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات كبرى منافسة من بينها اليورو والين، 104.30 بحلول الساعة 0437 بتوقيت غرينتش ولم يبتعد بذلك كثيرا عن مستوى 104.57 الذي سجله خلال الليل للمرة الأولى منذ 30 يوليو.

وأدت سلسلة من مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية وبعض التعليقات التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص الرهانات على حجم التيسير النقدي خلال بقية هذا العام، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المجمل خلال الاجتماعين المتبقيين في عام 2024 إلى نحو 66 بالمئة من نحو 70 بالمئة في اليوم السابق ونحو 86 بالمئة منذ أسبوع.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 32 بالمئة خفض أسعار الفائدة مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ويتوقعون بنسبة اثنين بالمئة فقط عدم إجراء أي تغيير.

ونتيجة لذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26 بالمئة خلال الليل.

ويميل الين الياباني إلى التراجع عندما ترتفع عوائد السندات الأميركية، وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية ليصل إلى 153.19 ين أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 31 يوليو.

واستفاد الدولار أيضا من زيادة في الآونة الأخيرة في توقعات السوق بفوز مرشح الحزب الجمهوري ترامب في الانتخابات الشهر المقبل، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى سياسات تضخمية مثل الرسوم الجمركية.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 1.07612 دولار خلال الليل، وجرى تداوله في أحدث التعاملات عند 1.079075 دولار، بحسب بيانات رويترز.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.29255 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع عند 1.29080 دولار في الجلسة السابقة.