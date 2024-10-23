العالم اليوم - بعد إعادة هيكلتها.. ملك المغرب يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء في العاصمة الرباط، أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
وحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الأمر يتعلق بـ:
– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
– عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
– ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
– عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
– أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
– محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
– نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
– نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
– محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
– أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
– فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
– أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
– يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
– رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.
– فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
– ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
– عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
– محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
– نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
– عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
– كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
– فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
– مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
– أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
– زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.
– عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.
– أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
– هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.
– لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
– عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.
وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك محمد السادس.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد إعادة هيكلتها.. ملك المغرب يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة .. في رعاية الله وحفظة