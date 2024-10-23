نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطفلة غزل تحدت الموت تحت أنقاض منزلها لتقتلها قذائف إسرائيل قرب مركز الإيواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بذل رجال الدفاع المدني في غزة 5 ساعات في إنقاذ حياة الطفلة غزل مسعود من الموت أسفل أنقاض منزلها، لكن آلة الحرب الإسرائيلية أبت إلا أن تلاحقها لتخطف حياتها قرب مركز إيواء شمالي غزة.

كان جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في شمال قطاع غزة قد أعلن صباح اليوم انتشال الطفلة غزل من تحت أنقاض منزلها الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية فجر الأربعاء، بعد جهود استمرت 5 ساعات وفي ظروف خطيرة وبمعدات متهالكة.

وما لبثت غزل إلا ساعات قليلة قبل أن تخطف المدفعية الإسرائيلية روحها في قصف استهدف محيط مركز الإيواء الذي انتقلت إليه الطفلة بعد تدمير منزلها.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في حربه المدمرة على قطاع غزة، مرتكبا 6 مجازر وصل منها للمستشفيات 74 قتيلا و130 مصابا خلال 24 ساعة، حسبما أفادت وزارة الصحة بغزة يوم الأربعاء.

ويوسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على القطاع في اليوم الـ 382 للحرب، مواصلا تركيز الهجمات على شمالي القطاع واستهداف مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمخيم جباليا وتدميرها بالكامل.

في غضون ذلك، تتواصل عمليات نسف المربعات السكنية والمنازل التي تنفذها القوات الإسرائيلية، غرب مخيم جباليا وفي مناطق متعددة بشمالي القطاع، تزامنا مع حصار مطبق ومحاولة تهجير قسري للسكان، كما يجبر الجيش الإسرائيلي مئات العائلات من المخيم على إخلاء منازلهم والنزوح قسرا إلى مناطق أخرى من شمال القطاع، أو إلى خانيونس جنوبا.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 42792 قتيلا و100412 مصابا منذ حسب وزارة الصحة بغزة.