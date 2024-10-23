نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تفجر وتجرف المنازل الملاصقة للجدار الفاصل من بوابة فاطمة جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثقت مقاطع فيديو قيام القوات الإسرائيلية بتفجير وتجريف المنازل الملاصقة للجدار الفاصل من بوابة فاطمة حتى تل النحاس في كفركلا جنوبي لبنان.

وكانت مصادر أمنية محلية لبنانية قد قالت، في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي دمر بشكل كامل تقريبا عدة قرى في جنوب لبنان حيث مسح المنازل والمساجد عن وجه الأرض.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دوائر أمنية لبنانية أن "الجيش فجر بلدة رامية قرب بنت جبيل في المنطقة الحدودية من بين أماكن أخرى"، ولم يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.

وشاهد جنود من بعثة الأمم المتحدة عدة وحدات إسرائيلية تتقدم من إسرائيل عبر خط ترسيم الحدود إلى لبنان قبل نحو أسبوع.

وقبل أيام انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الجنود الإسرائيليين وهو يقفون أمام مبنى بالقرية.

كما أعلنت قوات "يونيفيل" أن الجيش الإسرائيلي دمر البوابة الرئيسية لموقعها في بلدة رامية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي تشن إسرائيل حربا على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

وفي المقابل يواصل مقاتلو حزب الله خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.