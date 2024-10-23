العالم اليوم - المركزي الكندي يخفض الفائدة 50 نقطة أساس مع تباطؤ التضخم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - خفض البنك المركزي الكندي، سعر الفائدة الرئيسي، الأربعاء، بواقع 50 نقطة أساس، إلى 3.75 بالمئة، كما كان متوقعا على نطاق واسع من قبل المحللين.

وهذا رابع تخفيض على التوالي، لكنه جاء بوتيرة أكبر من التخفيضات الثلاثة السابقة التي كان مقدار كل منها 25 نقطة أساس.

وكان تباطؤ التضخم في كندا منذ بداية الصيف، عاملا مشجعا للمركزي الكندي على مواصلة سياسية التيسير النقدي التي بدأها في يونيو الماضي.

وقال حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، في تصريحات اليوم: "لقد اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأن التضخم عاد الآن إلى هدف الـ2 بالمئة ونريد أن نبقيه قريباً من الهدف".

وكان معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.6 بالمئة في سبتمبر الماضي، نزولا من 2 بالمئة في أغسطس.

وهذا أدنى معدل تضخم سنوي يُسجل في كندا منذ فبراير 2021.