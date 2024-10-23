نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة خارجية ألمانيا تدافع عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة.

وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك إن "ألمانيا أوضحت أنها تدعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن النفس بما في ذلك بالأسلحة أيضا".

وصرحت الوزيرة بأن "كل شحنة أسلحة تقدمها بلادها، تخضع للقانون الإنساني الدولي"، مشيرة لما اسمته "المسؤولية الألمانية حيال الدفاع عن القانون الإنساني الدولي والمساعدات الإنسانية".

وأضافت بيربوك: "يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الالتزام بهذا القانون الإنساني الدولي".

وتجري بيربوك محادثات تتعلق بوقف إطلاق النار مع إسرائيل في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أوضحت أن أي "اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وأفادت قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي هدم عمدا برج مراقبة وسياجا بأحد مواقعها في بلدة مروحين، مؤكدة أن ذلك “يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”

كما أكدت اليونيفيل، أنها رغم "الضغوط التي تمارس على البعثة ستواصل مراقبة الوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية والإبلاغ عنه".