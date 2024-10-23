نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لحظة وقوع الهجوم الإرهابي على شركة لصناعات الطيران والفضاء في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط عدد من الضحايا في هجوم إرهابي استهدف شركة تركية بأنقرة، اليوم الأربعاء، بينما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، وقوع "قتلى وجرحى" في هجوم "إرهابي" على مقر شركة لتصنيع الطائرات المسيّرة في أنقرة.

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية الرسمية، أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وكتب يرلي كايا على منصة "إكس": "وقع هجوم إرهابي استهدف منشآت الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة. للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم".

لحظة الهجوم على مقر الشركة في أنقرة

ورصد مقطع فيديو لحظة الهجوم على مقر الشركة وسط دوي طلقات رصاص.

وأفادت قناة "خبر تورك" عن احتجاز "رهائن" من دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الهجوم لا يزال جاريا، نقلا عن "فرانس برس".

وأشارت قناة "إن تي في" الخاصة إلى إطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع نحو الساعة 16،00 (13،00 بتوقيت غرينتش).

ووفق صور بثّتها القنوات التركية، تصاعد دخان أبيض كثيف بعد الانفجار على أمام مدخل مقر الشركة.

ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن هذه العملية.

وشكّلت إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية بما في ذلك المسيّرات مثل "بيرقدار"، نحو 80 بالمئة من صادرات تركيا في 2023، أي نحو 10،2 مليار دولار.

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