نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هجوم أنقرة الإرهابي.. ماذا يحدث الآن في تركيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد تركيا أحداث دموية مؤسفة عقب انفجار شهدته العاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء، على يد 3 مسلحين، حسب البيانات الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام التركية.

وأفادت وسائل الإعلام التركية، أن 3 مسلحين شنوا الهجوم على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية بـ أنقرة.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الأربعاء، عن سقوط ضحايا في هجوم وصفه بـ "الإرهابي" على مقر شركة توساش للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة.

هجوم انتحاري وراء الانفجار في تركيا

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجارًا قويًا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري"، وإن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بمركبة تجارية، وقاموا بتفجير سيارة أولًا ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت موجودة في الموقع، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، لم يتم الكشف حصيلتهم.

لقطات لأحداث الانفجار

وأظهرت لقطات تلفزيونية بوابة متضررة واشتباكًا قريبًا في موقف للسيارات، فيما ذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق في الهجوم الذي استهدف الشركة بمنطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وصول تعزيزات عسكرية إلى موقع الأحداث مع أنباء عن وجود رهائن واستمرار الاشتباكات ووقوع انفجار جديد.

والشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAS- توساش) واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج KAAN، أول طائرة مقاتلة وطنية في البلاد، من بين مشاريع أخرى، وتغطي منشآت الشركة ما مساحته 5 ملايين متر مربع في مدينة أنقرة.