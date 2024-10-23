نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هجوم إرهابي وانفجار ضخم يهز العاصمة التركية أنقرة..سقوط قتلى وجرحى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت تركيا، اليوم الأربعاء، هجوم إرهابي استهدف الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء في أنقرة خلف قتلى وجرحى حسب تقارير أولية.
وأفادت وسائل إعلام تركية أنه سمع دوي انفجار وإطلاق نار في منشآت الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء بأنقرة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار كان انتحاريا.
وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع ضحايا بين شهداء وجرحى. وذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.
وقال قايا: "تعرضت منشآت الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAŞ) في منطقة كهرامان كازان بأنقرة لهجوم إرهابي.. وللأسف، هناك شهداء وجرحى في أعقاب هذا الهجوم. نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات، ونرجو الاعتماد فقط على التصريحات الصادرة من المصادر الرسمي".
صور وفيديوهات من موقع الهجوم الإرهابي في تركيا
وتشير الصور المتداولة من موقع الحادث إلى حدوث أضرار كبيرة في المبنى الذي يُعتقد أنه بوابة المنشآت.
وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم إرسال فرق مكافحة الإرهاب إلى موقع الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.
ما هي شركة TUSAŞ ؟
- تأسست شركة TUSAŞ في 28 يونيو/حزيران 1973 تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا بهدف تقليل اعتماد تركيا على الخارج في قطاع الصناعات الدفاعية، وهي تهدف إلى تلبية احتياجات القوات الجوية التركية من الطائرات الحربية.
- وفي عام 1984، تم تحويل TUSAŞ لشركة استثمار مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة لتصنيع طائرات F-16، ولتنفيذ تكامل الأنظمة على الطائرات وإجراء اختبارات الطيران وتسليم الطائرات إلى القوات الجوية التركية.
- وقبل انتهاء مدة الـ 25 عامًا، تم شراء الحصص الأجنبية من قبل المساهمين الأتراك في عام 2005، وتم إعادة هيكلة الشركة، وضمن هذا الإطار، اندمجت TAI مع TUSAŞ لتوسيع نشاطها تحت اسم TUSAŞ – شركة صناعات الطيران والفضاء التركية.
- تعد TUSAŞ من بين أول 100 شركة عالمية في قطاع الطيران والفضاء، وتعمل ضمن 6 مراكز استراتيجية رئيسية لتصنيع هياكل الطيران، الطائرات، الطائرات الهليكوبتر، أنظمة الطائرات دون طيار (UAV)، أنظمة الفضاء، والطائرات القتالية الوطنية، إلى جانب مجموعة الهندسة.