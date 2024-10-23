نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - هجوم إرهابي وانفجار ضخم يهز العاصمة التركية أنقرة..سقوط قتلى وجرحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تركيا، اليوم الأربعاء، هجوم إرهابي استهدف الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء في أنقرة خلف قتلى وجرحى حسب تقارير أولية.

وأفادت وسائل إعلام تركية أنه سمع دوي انفجار وإطلاق نار في منشآت الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء بأنقرة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار كان انتحاريا.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع ضحايا بين شهداء وجرحى. وذكرت وكالة الأناضول أن خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع.

وقال قايا: "تعرضت منشآت الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAŞ) في منطقة كهرامان كازان بأنقرة لهجوم إرهابي.. وللأسف، هناك شهداء وجرحى في أعقاب هذا الهجوم. نسأل الله الرحمة لشهدائنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. سيتم إطلاع الرأي العام على التطورات، ونرجو الاعتماد فقط على التصريحات الصادرة من المصادر الرسمي".



صور وفيديوهات من موقع الهجوم الإرهابي في تركيا

وتشير الصور المتداولة من موقع الحادث إلى حدوث أضرار كبيرة في المبنى الذي يُعتقد أنه بوابة المنشآت.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم إرسال فرق مكافحة الإرهاب إلى موقع الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

ما هي شركة TUSAŞ ؟