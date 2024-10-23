نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيل وعدد من الإصابات في حصيلة أولية لهجوم إرهابي في أنقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد وزير الداخلية التركي الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم إرهابي على مركز الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة.

وأظهرت لقطات مصورة المشاهد الأولية من مكان وقوع الهجوم في أنقرة.

وقال وزير داخلية تركيا علي يرلي كايا إن "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء تعرضت لهجوم إرهابي في منشآت (TUSAŞ) في أنقرة كهرمانكازان".

وأضاف: "للأسف سقط لدينا شهداء وجرحى بعد الهجوم".

وأكد الوزير أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بالتطورات".

وبحسب مراسل Rt فقد سمع دوي 3 انفجارات كبيرة

في المكان منذ بدء الهجوم، فيما الاشتباكات المسلحة تتواصل.

ولفت المراسل إلى ان التقديرات الأمنية، تشير إلى أن أكثر من منفذ ينفذون الهجوم.

وقد هرع إلى المكان عدد كبير من قوات الأمن والشرطة، والإسعاف والمسعفين، ومكافحة الإرهاب.

وجرى الكشف صورة المهاجم.