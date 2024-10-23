نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مجمعات قيادة وسيطرة لـ "حزب الله" في منطقة صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مجمعات قيادة وسيطرة لـ "حزب الله" ومن ضمنها مقرات لوحدة جبهة الجنوب في منطقة صور جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه من القيادة الشمالية في وقت سابق اليوم في منطقة صور على مجمعات قيادة وسيطرة لوحدات مختلفة في حزب الله ومن بينها مقرات قيادة تابعة لوحدة الجنوب حيث روج حزب الله انطلاقا من هذه المجمعات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

وادعى أن "منطقة مدينة صور تعتبر مركز ثقل مهم بالنسبة إلى حزب الله ووحدة جبهة الجنوب فيه حيث ومنذ وقت طويل يستولي حزب الله بشكل منهجي على مناطق مدنية ودينية في أنحاء لبنان لتنفيذ اعتداءات ومخططات ارهابية بشكل يعرض سكان لبنان للخطر".