العالم اليوم - غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان وشرقه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات عرب صاليم وقانا وصريفا والطيبة وأطراف بلدة البرغلية وفرون وسلعا وبافليه والخيام وسهل الميدنة عند أطراف بلدة كفررمان الشرقية في جنوب لبنان.

واستهدفت الغارات خراج بلدة السريرة في منطقة جزين جنوبي لبنان.

وسجلت حركة نزوح في مدينة صور في جنوب لبنان بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف عدد من المنازل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي لبنان، كما أغار على جبل أبو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين جنوبي لبنان.

وفجر اليوم تعرضت محلة الفيضة في بلدة يونين في البقاع شرق لبنان لغارة إسرائيلية استهدفت "هنغارا".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مساء الثلاثاء استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت إحدى الغارات مبنى مقابل مستشفى بهمن مما تسبب بأضرار كبيرة في المستشفى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.