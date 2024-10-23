نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأخير مغادرة بلينكن من تل أبيب بسبب صفارات الإنذار وسط تصعيد جديد في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأخر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مغادرة تل أبيب اليوم الأربعاء، بسبب صفارات الإنذار التي أطلقت في مناطق وسط وشمال إسرائيل.

وفقًا لموقع CNN، جاءت هذه التحذيرات مع استمرار تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة.

تفاصيل الحادث

حسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، تم سماع دوي انفجار في تل أبيب، مما أدى إلى وقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في شمال ووسط البلاد، بما في ذلك منطقة تل أبيب الكبرى.

كما أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن اعتراضه صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.

إصابات خلال التدافع نحو الملاجئ

أكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغات عن إصابات وقعت نتيجة التدافع نحو الملاجئ، بعد إطلاق الصواريخ على وسط إسرائيل.

إعلان حزب الله مسؤوليته

في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مشيرًا إلى أن العملية جاءت دعمًا لقطاع غزة ومقاومتها، وكذلك دفاعًا عن الشعب اللبناني.