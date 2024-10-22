"حزب الله" يشن هجوم بسرب من المسيرات على قاعدة "إلياكيم" الإسرائيلية جنوب حيفا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا قاعدة "إلياكيم" العسكرية الإسرائيلية جنوب حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، وأصابوا أهدافهم بدقة.

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة".

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء بأن صافرات الإنذار دوت في مدينتي حيفا ونهاريا وعدة مناطق أخرى محذرة من تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب أنه "يجري العمل على تعقب واعتراض طائرة دون طيار تحلق فوق شمال إسرائيل".

كما أعلن الحزب مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في أجواء بلدة جبشيت، والتصدي لأخرى كانت تحلق في سماء جنوب لبنان.