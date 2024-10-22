نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأشغال الفلسطينية: أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الأشغال بغزة عن بيانات كارثية جراء الحرب على القطاع، موضحة أن أكثر من ربع مليون وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي وباتت غير صالحة للسكن.

وأضافت وزارة الأشغال بغزة أن "أكثر من 80% من الطرق تعرضت للتدمير الكلي وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل شامل".

وأوضحت أن "معظم الآليات والمعدات الثقيلة التابعة للوزارة جرى استهدافها وأصبحت خارج الخدمة".

وطالبت حركة "حماس" اليوم في بيان المنظومة الدولية بالتحرك الفوري لوقف "جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

كما أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الثلاثاء، أن "إسرائيل تواصل لليوم الـ18 إبادة وتهجير المواطنين من محافظة شمال غزة، عبر مجازر متواصلة، في ظل عزلة عن العالم الخارجي جراء انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت".

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على بلدة جباليا وأنحاء متفرقة من محافظة الشمال، فيما يرفض كل الطلبات والمناشدات الأممية الداعية إلى إدخال الوقود للمستشفيات والغذاء والدواء.