نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل طبيب إيراني باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "ارنا" الإيرانية بمقتل الطبيب الإيراني علي حيدري إثر استهداف إسرائيلي بالمسيرات لسيارته في لبنان.

وقالت الوكالة: "السيارة التي كانت تقل الطبيب الإيراني حيدري، تعرضت لاستهداف مسيرات تابعة للكيان الصهيوني، مما أسفر عن استشهاده".

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال جثمان الطبيب إلى إيران يوم الخميس المقبل.

ولم تكشف الوكالة عن زمان ومكان مقتل الطبيب، ولكن مراسلة RT أفادت في وقت سابق من اليوم بأن إسرائيل شنت غارة على سيارة تابعة لمستشفى البتول (من المحتمل أن الطبيب الإيراني كان بداخلها) مما تسبب بمقتل جميع من كان بداخلها في مدينة الهرمل شرقي لبنان.

وشنت إسرائيل أمس غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في بيروت وضاحيتها الجنوبية. ومن ضمن أهدافها كان محيط مستشفى رفيق الحريري ومستشفى الساحل.