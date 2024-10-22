نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يشن هجوما على إيران بسبب البحرين والإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان البرلمان العربي تصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير خارجيتها الأسبق، كامل خرازي، بشأن البحرين والإمارات.

ونشر بيان الجمعة الماضية عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران يشكك في الإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة واعتمد نتائجها مجلس الأمن بالإجماع بقراره رقم 278 في مايو 1970، والمتعلقة بمملكة البحرين، و3 جزر متنازع عليها بين الإمارت وإيران.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه التصريحات "غير المسؤولة لا أساس لها من الصحة" وأنها بمثابة "محض افتراءات" من رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له على أن "عروبة مملكة البحرين ليست محل شك فهي عربية منذ الأزل"، داعيا المسؤول الإيراني إلى "الاعتذار عن هذه التصريحات".

ودعا البرلمان العربي الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى "احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول"، محذرا من "خطورة مثل هذه التصريحات العبثية".

كما أدان البرلمان العربي "تصريحات المسؤول الإيراني حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، واصفا تلك التصريحات بأنها "مرفوضة وغير مقبولة".

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي على أن "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث هو أمر ثابت ومعترف به دوليا بموجب القرارات الأممية، ولا يقبل أي تشكيك من أي طرف".

وشدد التأكيد على أن تلك الجزر الثلاث "جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة"، داعيا إيران إلى "إنهاء هذا الاحتلال والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد عادل العسومي على "دعم ومساندة البرلمان العربي ووقوفه مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في وجه هذه التصريحات التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

وطالب البرلمان العربي بضرورة "احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت أي مبرر".