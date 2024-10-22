نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعجز عن إسقاط مسيرة تحلق منذ قرابة الساعة ويعطل نظام الملاحة في تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمليات البحث عن مسيرة تسللت من لبنان متواصلة منذ أكثر من 40 دقيقة دون جدوى، مشيرة إلى تعطيل نظام الملاحة في تل أبيب.

‏وقالت الإذاعة: "منذ 40 دقيقة تتواصل عملية البحث عن مسيرة تسللت من لبنان دون جدوى، وقد دوت صافرات الإنذار في أكثر من 50 موقعا في أعقاب نجاح مسيرتين بالتسلل دون اعتراضهما".

ونقلت الإذاعة عن مصدر في جهاز الأمن العام "الشاباك" أنه تم تعطيل نظام الملاحة GPS في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيرة.

وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف حتى اللحظة مكان تحليق المسيرة، ولم يتمكن من اعتراضها.