نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى التضافر لوقف إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وقف "العدوان" الإسرائيلي في الشرق الأوسط أمر ممكن من خلال الجهود المشتركة للمجتمع الدولي.

وأكد أردوغان في محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني أن بلاده ستواصل بذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال مكتب الرئيس التركي عقب المحادثة: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل وسعت حزام النار في الشرق الأوسط، متجاهلة كل التحذيرات، وأنه من المهم أن يعمل المجتمع الدولي معا لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأشار أردوغان إلى أن "دعم إيطاليا لمبادرة تركيا في الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل سيمنحها قوة "

وأضاف أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة، وكذلك لبنان وبعثات الأمم المتحدة فعل غير مقبول، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل بذل الجهود لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.