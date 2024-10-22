نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: الممرات الممتدة من شمال غزة لجنوبها أصبحت فخًا مميتًا للمدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري ضد غزة بشكل منهجي.

وأكد أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في شمال القطاع ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.

تهجير وإبادة جماعية في شمال غزة

وأوضح حمدان أن الهدف من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة هو تهجير السكان الفلسطينيين أو إبادتهم بشكل ممنهج.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد رفض جميع المحاولات والطلبات الإنسانية الرامية لإدخال المساعدات إلى شمال القطاع، مما يزيد من معاناة المدنيين.

استشهاد 700 فلسطيني جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بشمال غزة

وكشف القيادي في حركة حماس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة أدت حتى الآن إلى استشهاد 700 فلسطيني.

وأضاف أن الممرات التي أنشأها الاحتلال لنقل المدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه تحولت إلى فخ يُستهدف فيه هؤلاء المدنيون بشكل مباشر.

الصمت العالمي وصمة عار

وانتقد حمدان بشدة ما وصفه بجريمة الصمت العالمي تجاه الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.

واعتبر أن هذا الصمت هو وصمة عار على المجتمع الدولي، مطالبًا المؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتها وفق المواثيق التي قامت عليها.

الدعم الأمريكي للاحتلال

ولفت إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تحظى بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، منوهًا أن إمهال واشنطن لإسرائيل شهرًا للنظر في إدخال المساعدات إلى غزة يُعتبر في حد ذاته إعطاء مهلة للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم.

الشعب الفلسطيني هو من يقرر المستقبل

واختتم حمدان تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يملك حق تقرير مصير اليوم التالي للحرب.

ودعا إلى انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان والتصعيد العسكري في قطاع غزة.