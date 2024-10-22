نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تتوعد برد قوي على إغلاق قنصليتها في مدينة بوزنان البولندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد بقوة على سحب وارسو موافقتها على عمل القنصلية الروسية في مدينة بوزنان في بولندا.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "سنرد بقسوة على الخطوة العدائية الأخرى من بولندا تجاه قنصليتنا".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها سحبت موافقتها على عمل القنصلية الروسية في بوزنان، وأنه سيتم اعتبار موظفي القنصلية الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم" على الأراضي البولندية.