نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني: قمة "بريكس" في روسيا عامل تشكيل التعددية القطبية لنظام عالمي عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس" في قازان، بأنها عامل تشكيل لنظام التعددية القطبية المتساوية.

وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. وبريكس هي رابطة مشتركة بين الدول تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل. وتتولى روسيا منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير 2024. ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى منظومة "بريكس".

وتنعقد القمة برئاسة روسيا تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

وحظي الرئيس الصيني شي جين بينغ بترحيب حار لدى وصوله إلى قازان، حيث استقبل موكبه حشد من الناس أمام فندق إقامته في عاصمة تتارستان ملوحين بالأعلام الصينية والروسية.