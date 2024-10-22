نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يدين تصريحات رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التصريحات التي أدلى بها كامل خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير خارجيتها الأسبق، بشأن استقلال وعروبة مملكة البحرين والإجراءات التي قامت بها الأمم المتحدة واعتمد نتائجها مجلس الأمن بالإجماع بقراره رقم 278 في مايو 1970، وكذلك تصريحاته المرفوضة حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا أساس لها من الصحة وأنها محض افتراءات، مؤكدًا على أن عروبة مملكة البحرين ليست محل شك فهي عربية منذ الأزل، داعيًا المسؤول الإيراني إلى الاعتذار عن هذه التصريحات، كما دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول، محذرًا من خطورة مثل هذه التصريحات العبثية.

كما أكد "العسومي" على أن سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، هو أمر ثابت ومعترف به دوليًا بموجب القرارات الأممية، ولا يقبل أي تشكيك من أي طرف، مضيفًا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيًا إيران إلى إنهاء هذا الاحتلال والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد "العسومي" على دعم ومساندة البرلمان العربي ووقوفه مع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في وجه هذه التصريحات التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لقواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية تحت أي مبرر.