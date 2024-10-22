نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزيارة الـ11 لتل أبيب من الحرب..تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن لـ إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن لـ إسرائيل، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، قوله إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيناقش مع الجانب الإسرائيلي كيفية الرد على هجوم إيران الأخير الذي وقع مطلع أكتوبر الجاري.

وقال المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة الأمريكية، عن هويته، أن بلينكن سيؤكد حرص واشنطن على ألا يؤدي رد إسرائيل إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

أضاف المسؤول بالخارجية الأمريكية، أن بلينكن يعمل من أجل التوصل لحل دبلوماسي في لبنان، من شأنه التخطيط للعمل على سبل تعزيز الجيش اللبناني وانتخاب رئيس للبنان.

اجتماع بلينكن ونتنياهو

وفي وقت سابق بدأ اجتماع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، بعد وصول بلينكن إلى إسرائيل اليوم.

ومن المقرر أن يعقد «بلينكن» في إسرائيل اجتماعات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، في مسعى جديد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وتأتي زيارة بلينكن الـ 11 للمنطقة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان.

جولة بلينكن بالشرق الأوسط

ومن المقرر أن تشمل جولة بلينكن دولا أخرى في الشرق الأوسط لإجراء مناقشات مكثفة حول أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.