نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيويورك تايمز: التحول في الشرق الأوسط جارٍ ولكن دون إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن التحول في الشرق الأوسط جارٍ، ولكن دون إسرائيل.

وخلال الساعات الماضية، أفاد تقرير سري، بأن إسرائيل شنت 12 هجوما على قوات الأمم المتحدة في لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل حسن نصرالله، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال ‏مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاتصال فُقِد" بنصرالله منذ مساء أمس.

